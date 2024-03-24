"Путін – брехун": Кремль намагається пов'язати Україну з бійнею під Москвою – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував спроби кремлівської верхівки прив'язати Україну до масової бійні в Підмосков'ї.
У соцмережі Х він закликав не вірити словам диктатора Володимира Путіна та його поплічників про причетність Києва до масового розстрілу в "Крокус Сіті Холі".
"Путін - патологічний брехун. Зокрема й зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів на користь таких заяв. Не дозволяйте Путіну і його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета - спонукати ще більше росіян загинути в безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до інших народів, не тільки до українців, а й до всього Заходу", - написав глава МЗС.відео дня
Очільник МЗС нагадав, що Путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 р., катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 р., облогу школи в Беслані у 2004 р., убивства журналіста Ганни Політковської у 2006 р., аудитора Сергія Магнітського у 2009 р., опозиціонера Бориса Нємцова у 2015 р. і багатьох інших критиків, а також окупацію українського Криму російськими солдатами, збиття MH17 і плани вторгнення в Україну.
Кулеба додав, що "це лише кілька брехливих фактів із дуже, дуже довгого списку".
Хто такий Дмитро Кулеба?
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
Теракт у Москві
Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".
"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.
Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.
У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні і тотальної мобілізації в РФ.
Більше новин:
- Просунулися на десятки кілометрів: у РДК розповіли про бої на території РФ
- Повстанці кажуть про новий наступ: РДК підійшов до ядерного об'єкта - Newsweek
- Повстанці наступають углиб РФ: у РДК розповіли про просування добровольців
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред