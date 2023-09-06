"Росія від цього не відмовиться": в ГУР попередили, чого чекати від обстрілів РФ восени

Окупанти регулярно використовують для атак нововироблені ракети. Але виробництво таких ракет в РФ не встигає поповнювати запаси загарбників.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-ot-etogo-ne-otkazhetsya-v-gur-predupredili-chego-zhdat-ot-obstrelov-rf-osenyu-10498645.html Посилання скопійоване

В ГУР попередили, чого чекати від обстрілів РФ найближчим часом/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Загроза масованих ракетних ударів країни-агресорки Росії по Україні зберігається. Окупанти не відмовляться від цієї практики і продовжать атакувати нашу державу ракетами у цей опалювальний сезон.

Зокрема, варто бути готовими до того, що загарбники битимуть по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що РФ використовує різні сценарії ударів. Минулого року загарбники здійснювали надзвичайно масовані ракетні удари, але зараз таких ударів немає, тому що в окупантів залишилося не так багато ракет.

відео дня

"Взагалі, від початку повномасштабного російського вторгнення, пік одноразового випуску ракет по території України – 120. Зараз таких масованих ракетних ударів ми не спостерігаємо. Це значною мірою пов’язано з використанням Росією ракетного запасу і з обмеженими можливостями виробництва. Але, так, загроза ракетних ударів, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, зберігається. Зрозуміло, що держава-терорист не відмовиться від цієї практики", – зазначив Юсов.

Також він розповів, що країна-агресорка регулярно використовує для ударів по Україні нововироблені ракети. Зараз Росія може виробляти за місяць десятки ракет "Калібр" і меншу кількість одиниць "Іскандерів".

Таке виробництво не покриває витрати і не дозволяє окупантам відновити такі запаси, які у них були до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"За рахунок "сірого імпорту", контрабанди вони якісь моменти закривають, але повністю це не закриває потреби російського ВПК", – зазначив Юсов.

Він додав, РФ також регулярно застосовує нововироблені дрони.

"Якщо говорити про дрони, – вони всі з нових партій. Але це переважно не російські дрони, якщо ми говоримо про Shahed. Це все крупновузлова збірка іранських ударних дронів із певними елементами, матеріалами, виробленими безпосередньо на території РФ", – розповів представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Удари РФ ракетами і дронами по Україні

У Києві пролунали вибухи в ніч на 6 вересня під час повітряної тривоги. Окупанти атакували столицю України, працювало ППО. З літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного.

Також у ніч на 6 вересня відбувся нічний удар РФ "Шахедами" по Одещині. Впродовж майже трьох годин РФ атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинув співробітник агропідприємства – він отримав важкі поранення і помер у лікарні.

У Повітряних силах ЗСУ пізніше розповіли, що у ніч на 6 вересня РФ вдарила по Україні дронами та балістикою. Всього були зафіксовані 33 ворожі повітряні цілі – дрони, ракети Х-101/Х-555/х-55 і один "Іскандер", знищено 23 повітряні цілі.

Крім цього у цей же день у Запоріжжі пролунав вибух – РФ вдарила по цивільному об'єкту в одному з районі обласного центру. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Є постраждалі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.