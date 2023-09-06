Пережив полон і тортури 'ДНР': помер відомий релігіознавець Ігор Козловський

Смерть історика підтвердив його син та колеги. У екс-бранця Кремля не витримало серце.

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Козловський пережив полон і тортури російських терористів / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ua.depositphoto

У віці 69 років помер відомий український громадський діяч, релігіознавець Ігор Козловський. У 2016-2017 роках він пережив полон проросійських бойовиків в ОРДО.

Про смерть історика та письменника повідомила його колега, співробітниця Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ Людмила Филиппович. Також сумну звістку підтвердив його син Олександр.

За словами Олександра, у батька не витримало серця.

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Хто такий Ігор Козловський

Ігор Козловський родом з Донецької області. Автор понад 50 наукових книг та 200 статей; до окупації Росією на малій батьківщині відроджував козацький рух і традиції. З "приходом" РФ досліджував релігійну ситуацію на окупованій території.

Проросійські бойовики затримали Козловського у власній квартирі в січні 2016 року. Науковець був визволений в рамках обміну в грудні 2017 року.

У полоні історика піддавали тортурам. У травні 2016-го вченого "засудили" за начебто контакти з "забороненими" організаціями.

Після звільнення опікувався долями інших бранців Кремля.

Мав багато нагород і відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія.

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