Захід дозволяє Путіну вигравати у війні: експерт вказав на головну помилку союзників

РФ досі може виробляти величезну кількість снарядів і відправляти їх на фронт в Україну.

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Захід дозволяє Путіну вигравати у війні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Захід не поспішає переводити економіку на військові рейки, чим дає Путіну можливість бути попереду в цій "гонці". Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

Він переконаний, що зараз в Україні триває війна на виснаження ресурсів та економік. Попри жорсткі санкції проти РФ, окупанти перевели свою економіку на військові рейки, і в цьому їм допоміг Китай.

"А Захід не дуже поспішає переводити економіку на військові рейки, адже війна йде не на території його країн. У вас, наскільки я розумію, теж не дуже вийшло це зробити. У підсумку поки що перегони виграють противники", - каже Ауслендер.

Експерт стверджує, що росіяни можуть виробляти 4,5 мільйона снарядів на рік, тоді як Захід - лише 1,5 мільйона. Але це не означає, що Україна отримає всі ці снаряди, адже велика їх частина відправиться на склади західних країн для поповнення запасів, переконаний Ауслендер.

Дивіться інтерв'ю Сергія Ауслендера на Главреді:

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Допомога Україні від США - останні новини

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Її розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакету військової підтримки і зараз активно працює над доставкою інших озброєнь і техніки, зокрема й із нового пакета допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в 2 млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

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