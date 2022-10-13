"Чмобіки" на півдні хочуть здатися в полон цілими підрозділами – ЗСУ/ ua.depositphotos.com, скрін

Частина російських окупантів на півдні готові здатися у полон до українських військових цілими підрозділами. І вони активно обговорюють таку можливість, навіть проводять відповідні "наради".

Більшість серед таких загарбників, які готові здатися – це росіяни, які потрапили на фронт після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в РФ. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру українських сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у четвер, 13 жовтня.

За її словами, серед підрозділів противника на півдні активно обговорюється, як здатися у полон до українських воїнів, щоб потім поповнити обмінний фонд України.

Вона зазначила, що "свіжомобілізовані" росіяни не готові до передової ні морально, ні фізично. Перед тим, які відправити їх на фронт, у країні-агресорці РФ навіть не проводили для них ніяку підготовку. У деяких випадках "чмобікам" видавали один автомат на двох.

Гуменюк наголосила, що непідготовленість до війни, моральна неналаштованість і відсутність нормальної техніки і зброї – головні причини, чому окупанти хочуть здатися у полон і таким чином зберегти собі життя.

Мобілізовані окупанти здаються в полон ЗСУ

Нагадаємо, російський окупант 28-річний молодший сержант Єгор Чеботарьов здався в полон ЗСУ у першому ж бою. Це сталося на десятий день після того, як його мобілізували. Він розповів, що на фронт мобілізованих росіян кинули без попередньої підготовки, до того ж на техніці, яка одразу поламалася.

Також група російських окупантів ‒ з числа новомобілізованих після указів диктаторів Путіна – випадково здалася в полон українським воїнам. П'ятеро загарбників розповіли, що потрапили в Україну в кінці вересня, але не отримали ні бойових завдань, ні зброї серйозніше автоматів – і потрапили в полон.

Крім цього, група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм сдатися в полон бійцям Збройних сил України. За даними української розвідки, "чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.

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