Число зростає: скільки українців готові відмовитися від територій для миру - КМІС

Станом на травень 2024 року 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Водночас більшість (55%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії. Про це стало відомо з даних опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість - 82-87% - стабільно виступали проти поступок.
"Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року - до 26%, у травні 2024 року - до 32%. Частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, відповідно, стабільно знижувалися в зазначений період", - йдеться в повідомленні КМІС.відео дня
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року серед 1067 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.
Що відомо про КМІС?
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - це приватна українська компанія, що співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія". КМІС був заснований у 1990 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений у приватне підприємство. КМІС входить до провідних дослідницьких асоціацій, зокрема, Соціологічної асоціації України (САУ), Української Асоціації Маркетингу (УАМ), Європейського товариства дослідження громадської думки та маркетингу (ESOMAR), AAPOR і WAPOR.
Переговори про мир в Україні - що відомо
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що США та країни Євросоюзу могли б спільно виступити посередниками для завершення війни Росії проти України, також глава держави заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може бути посередником у питанні завершення війни.
Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що позитивні для України зміни на полі бою є найважливішою передумовою для того, щоб змусити Росію до миру. Іншим важливим моментом стануть вибори у Британії та в США.
Читайте також:
- Лавров виключив участь РФ у Саміті миру: ніс нісенітницю про врегулювання кризи
- Папа Римський закликав до миру в Україні перед Олімпіадою
- "На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред