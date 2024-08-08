Чи є загроза захоплення великих міст: Золотарьов розкрив нові плани РФ

На тактичному рівні росіяни діють більш грамотно й ефектно, вважає Андрій Золотарьов.

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РФ хоче захопити великі міста / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

На сайті Главред відбувся чат із політологом, директором аналітичного центру "Третій сектор" Андрієм Золотарьовим. Він розповів, який потенціал є у російської армії та чи зможуть вони захопити будь-які великі міста.

"На жаль для нас, російська армія провела роботу над помилками 2022 року, і "м'ясні штурми" залишилися в минулому. Такого, як було навесні і влітку 2022 року, скажімо, в Луганській області, на переправі через Оскол, коли десятками набивали бронетехніку, або в Київській області в районі Ірпеня, де росіяни кололися, але продовжували лізти на кактус, більше немає", - зазначив експерт.

Золотарьов розповів, що зараз штурмувати в лоба Харків чи Запоріжжя ніхто не буде. На тактичному рівні росіяни діють більш грамотно й ефектно.

"А ось на оперативно-стратегічному рівні я поки що не бачу полководців рівня Жукова, Роммеля або фон Клейста. Цього і близько немає. Тому, найімовірніше, російські війська намагатимуться продавлювати фронт, шукаючи слабкі місця. Як, наприклад, вони намацали слабке місце біля Очеретиного і тиснуть там, а ми два місяці вже не можемо купірувати проблему. Але поки що можливостей проведення таких операцій із величезною кількістю бронетанкової техніки у Росії не видно", - додав експерт.

Золотарьов також наголосив, що зараз у Росії змінилася зброя та й характер ведення війни.

"Дрони роблять ближній тил абсолютно прозорим. Фактора раптовості тепер важко досягти. До того ж, зараз інші протитанкові засоби - адже на кожен танк "мангал" або "сарай" не поставиш", - зазначив він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що Золотарьов зробив заяву про переговори України і РФ та про їх можливість. Політолог пояснив, що обидві сторони ще не готові до переговорів, адже їх вимоги діаметрально протилежні. Водночас союзники України вже натякають на переговори із РФ.

Стали відомі 2 фактори, які вплинуть на подальшу ситуацію в Україні. Золотарьов зазначає, що зараз для Росії відкрито вікно можливостей. У той же час, якщо захисники України втримають фронт, то думка Трампа щодо підтримки України може змінитися.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

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