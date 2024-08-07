Золотарьов зробив заяву про переговори України і РФ та про їх можливість

Політолог пояснив, що обидві сторони ще не готові до переговорів, адже їх вимоги діаметрально протилежні.

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Андрій Золотарьов про переговори України та РФ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна та Росія поки що не готові сісти за стіл переговорів, адже у обох сторін діаметрально протилежні думки про війну та конфлікт. Це розуміє навіть Пекін. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Обидві сторони ще не готові до переговорів. Це бачить і Пекін, який каже, що час для проведення переговорів ще не настав. Адже переговори у війні, як правило, починаються тоді, коли в однієї зі сторін вичерпуються ресурси та можливості подальшого ведення війни. Цього не можна сказати ні про Росію, ні про Україну", - заявив політолог.

Золотарьов порівняв сьогоднішню Росію із кайзерівською Німеччиною під час Прешої світової війни та нагадав про невигідний Версальський мир, який прийшлось заключити німцям, не дивлячись на те, що впродовж довгого часу німецькі війська воювали не на своїй території, а виключно окуповували інші країни.

Також аналітик заявив, що союзники України давно вже натякають, що варто би розпочати переговори із Росією, навіть в обмін на захоплені території окупантами, тому що всі бачать, що дуже важко тягнути цю війну у фінансовому плані.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Крім того, Золотарьов підкреслив, що не варто надіятись на те, що у найближчі місяці бойові дії припняться, адже, за його словами, Кремль на куражі і спробує захопити ще більше українських територій.

Як повідомляє політолог, у лютому темпи боїв були набагато слабшими та повільнішими і росіянам потрібно було б за таких умов 15 років, щоб дійти до Києва. Але зараз атаки окупантів набагато швидші, тому вони цілком реально можуть дістатися до столиці України вже за два роки, якщо продовжуватимуть так інтенсивно тиснути на оборону українців.

"Втім, ситуація не настільки критична, щоб йти і вимагати перемир'я. Тим більше що якогось компромісу Кремль не пропонує. Те, що Путін озвучив на колегії російського МЗС, є граничними вимогами, ультиматумом про капітуляцію України. Ухвалити такі умови в нинішній ситуації ні Захід, ні Україна не можуть", - заявив Золотарьов.

Також експерт оцінив оперативну ситуацію на фронті та підкреслив, що противник дуже активно веде себе на Запорізькому напрямку та планує захопити більше територій саме там.

Він підкреслив, що подальша ситуація на фронті також залежить від того, як країна зможе пройти зиму, адже стан енергетичної системи плачевний.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, що у вівторок, 6 серпня, російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки на Курщині.

Саме тому російський диктатор Путін через добу прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Тим часом у Курській області російська армія зазнала перших втрат. Був збитий гелікоптер, а також захоплені в полон піхотинці РФ.

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