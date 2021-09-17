Чотирьом областям України світить "червона" зона карантину - Радуцький

В даний час найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах, підкреслив Михайло Радуцький.
Відразу чотири області України найближчим часом можуть потрапити з "зеленої" в "червону" зону карантинних обмежень.
Як пише голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі, в Україні зафіксовано найбільше число нових хворих COVID-19 за останні чотири місяці.
Які області ризикують потрапити до "червоної" зони карантину
- Чернівецька область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Тернопільська область.
"На даний час найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть з "зеленої" зони відразу перейти в "Червону", - сказав він.
За даними Радуцького, за кількістю хворих на 100 тисяч населення в "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.
"Переконаний, що місцева влада повинна не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації і оперативно реагувати: посилювати контроль за основними правилами карантину, готуватися до відкриття додаткових ліжок в "ковидних" відділеннях", - підкреслив Радуцький.
Раніше в МОЗ заявили про те, що карантинні заходи в Україні будуть посилені у тому випадку, якщо виросте кількість заражень коронавірусом, а число тестів скоротять. Якщо один регіон потрапить в червону зону, інші області автоматично стануть "жовтими".
Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що комісія з питань ТЕБ і НС вже днями може прийняти рішення про переведення України в жовту зону.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.