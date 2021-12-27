"Валізу нікуди покласти": Українка в поїзді "Укрзалізниці" знайшла вугілля під полицею

Українка в поїзді "Укрзалізниці" знайшла вугілля під полицею / facebook.com

Пасажирка одного з поїздів "Укрзалізниці" виявила залишки вугілля у відсіку для багажу під нижньою полицею у вагоні. Про це повідомив користувач ігор Грумідський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Здивованій пасажирці провідниці пояснила, що таким чином вони зберігають паливо для опалення поїзда. І запропонувала дівчині пакет для її багажу.

"І таке ми можемо! В одному з купе у відділі для валіз пасажирів дівчина виявила залишки вугілля. Провідниця пояснила, що таким чином зберігається пальне для опалення вагона і запропонувала жінці пакет для її багажу", ‒ написав Грумідський.

Причому в коментарях один з користувачів стверджував, що у "Укрзалізниці" взагалі немає окремого місця для зберігання вугілля.

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Нагадаємо, раніше відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка-500 гривень, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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