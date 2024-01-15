Чим ЗСУ могли збити російські А-50 та Іл-22: експерт висунув несподівану версію

Знищення літаків РФ над Азовом - колосальний успіх української армії, каже Петро Черник.

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А-50 могли збити одним із ЗРК ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: defense.gouv.fr, mil.ru

Військовий експерт Петро Черник прокоментував знищення українськими силами ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22.

На його думку, два ворожі літаки могли збити ракетами або за допомогою авіаційних комплексів. Таку думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону.

Експерт каже, що з технічної точки зору літаки РФ в небі України могли знищити за допомогою ракети SAMP-T в комплектації Aster-30, яка має дальність ураження до 300 км.

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"Тобто це цілком можливо з технічної точки зору. Плюс не забуваємо, що наші старенькі авіаційні комплекси, такі як Міг-29 точно успішно інтегрували таку ракету, як AGM-88 HARM, а можливо досягли вже й інших дуже серйозних успіхів в частині інтеграції таких ракет. Плюс розуміємо, що переносний зенітно-ракетний комплекс теж може досягати таку машину на відстані до 7 км. Що сталося насправді, ми поки не знаємо, це версії. Але сам факт, що дві машини, а одна точно знищена — це колосально великий успіх", — вважає він.

Імовірність застосування ЗСУ F-16

У свою чергу військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман не виключає варіант, що ворожі літаки могли атакувати західні винищувачі F-16 (за офіційними даними, F-16 в Україні немає – ред.).

"Можна припустити два варіанти: ми використовували літаки, може навіть і F-16, хто знає, тому вдалося уразити. Це припущення дуже оптимістичне", - каже Гетьман.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в приазов'ї.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту, неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук побічно підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем 14 січня. Вранці в понеділок він опублікував в Telegram траурний пост, присвячений ракетному удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року. "Це вам за Дніпро! Горіть в пеклі, нелюди! P. S. Поки без деталей", - написав командувач ПС ЗСУ.

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