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Чого насправді хоче Путін: міністр оборони Естонії звернув увагу на важливу деталь

Альона Вороніна
10 листопада 2023, 22:20
За словами естонського міністра оборони, щоб зрозуміти точні цілі Путіна, потрібно прочитати його промову під час Мюнхенської конференції з безпеки у 2007 році.
Украинские военные, Владимир Путин
Міністр оборони Естонії назвав точні цілі Путіна/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити Україну для створення СРСР-2, але військовим шляхом йому зробити це не вдається. Останнім аргументом глави Кремля залишається ядерна зброя, але він навряд чи наважиться її застосувати, адже це не дасть Росії ніяких результатів.

Таку думку висловив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в ефірі телеканалу "1+1". За його словами, для того, щоб зрозуміти точні цілі Путіна, потрібно прочитати його промову під час Мюнхенської конференції з безпеки у 2007 році.

"Я вважаю, що це його заклик: між Росією і Заходом має бути буферна зона", – сказав Певкур.

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Крім цього, глава Кремля хоче увійти у підручники як творець СРСР-2, або, як диктатор сам це називає, "Великої Росії".

У той же час міністр оборони Естонії вважає малоймовірним, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю, адже це не принесе диктатору ніяких результатів. Єдине, чого глава Кремля цим може добитися – це великої кількості жертв серед цивільних. А це, за словами Ханно Певкура, ще більше розлютить українську армію і змотивує ЗСУ ще потужніше знищувати російських окупантів.

Війна в Україні

Нагадаємо, у Росії оприлюднили статистику втрат окупантів. Зокрема, стало відомо, що РФ втратила мінімум 197 льотчиків. Найбільш "плачевна" для окупантів ситуація серед мотострілків і в Повітряно-десантних військах.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що нацгвардійці потужно просунулися на півдні, позиції ворога підірвані. Українські військові виявили ворожі позиції, знищили окупантів та просунулися вперед на південному напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив втрати окупантів за місяць під Авдіївкою. Він зазначив, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області і кидають в штурми величезну кількість живої сили та техніки. Лише за місяць на Авдіївському напрямку РФ втратила близько 10 тисяч окупантів.

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