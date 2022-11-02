Частину Києва можуть екстрено знеструмити через перевантаження: у ДТЕК назвали райони

Частину Києва можуть екстрено знеструмити через перевантаження/ УНІАН

У частині Києва через перевантаження мережі можуть екстрено відімкнути електроенергію. Йдеться про Оболонь, Виноградар, Мінський масив, Святошино, Академмістечко, Біличі, Південну Борщагівку, Поділ та Куренівку.

У цих районах зафіксували перевантаження електромереж, з якими не можна впоратися без відключення електрики, адже через ракетні обстріли РФ пошкоджені багато енергооб’єктів. Про це попередили у ДТЕК Київські електромережі вдень у середу, 2 листопада.

"Тому можливі застосування екстрених відключень світла поза графіками стабілізаційних відключень. Вони необхідні, щоб вберегтися від масових аварій на обладнанні. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", – йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії. Світло почало зникати з 6:00 2 листопада. Про це повідомили в Укренерго. Погодинні відключення електроенергії стартували у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській областях та Києві.

Пізніше стало відомо, що в Україні у трьох областях припиняють діяти графіки погодинного відключення світла. Таких обмежень виявилось замало для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Це стосується Харківської, Сумської та Полтавської областей.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.

Читайте також: