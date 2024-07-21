Годин зі світлом буде багато: графік вимкнення електроенергії на 22 липня

В Україні 22 липня будуть діяти графіки вимкнення світла для однієї, двох та трьох черг у різний період доби.

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Графік вимкнення світла на 22 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у понеділок, 22 липня, протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 1:00 до 5:00 будуть діяти графіки вимкнення світла для однієї черги. З 18:00 до 23:00 будуть вимикати світло одразу для трьох черг.

"В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів про те, коли перестануть відключати світло в Україні. До кінця серпня очікується незначне, але зниження тривалості графіків відключень. Далі ситуація зміниться. А ось восени світло вимикатимуть або мінімально, або не будуть зовсім.

Кабмін розширив список тих, кому не вимикатимуть світло. Крім критично важливих об'єктів, не вимикатимуть світло в населених пунктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю і в 20 кілометрах прифронтової зони.

У Держспецзв'язку зобов'язали мобільних операторів працювати без світла значно довше. Вони мають забезпечити безперервність мобільного зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.

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