Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 20 липня

В Україні зменшили обсяги обмежень електроенергії споживачам на суботу, повідомило Укренерго.

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Графік вимкнення електроенергії на 20 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У суботу, 20 липня, в Україні зменшать обсяги обмежень електроенергії для споживачів. У період з 2:00 до 5:00 українцям не вимикатимуть світло. Про це повідомило Укренерго.

"З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень", - додали у повідомленні.

За даними Укренерго, у інші години доби буде діяти одна черга відключень електроенергії.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.

Також директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ситуація з енергетичним забезпеченням може поліпшитися з наступного тижня, якщо не виникнуть нові проблеми. Аномальна спека вже викликала аварійні зупинки на енергетичних об'єктах, що ускладнює запуск обладнання.

Як повідомляв Главред, Україна може уникнути відключень електроенергії в осінній період, якщо три енергоблоки АЕС, що зараз на ремонті, будуть успішно введені в експлуатацію. За словами Рябцева, очікується, що в вересні та жовтні ситуація покращиться, але графіки стабілізаційних відключень можуть залишитися, хоч і зменшаться з 12 до 4 годин на добу.

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