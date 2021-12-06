В Україні хочуть взяти під контроль ціни на продукти

Українські продукти чекає держрегулювання цін / ua.depositphotos.com

Українська влада планує повернути державний контроль за цінами на продукти.

Як говориться в Сніданку з 1+1, відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. А його автори впевнені, що надбавка в магазині не повинна перевищувати 25% ціни від виробника.

При цьому, в законопроекті наголошується, що регулювання цін стосуватиметься виключно продуктів українського виробництва. Тобто, імпортованих товарів воно не торкнеться.

Зокрема, депутати хочуть регулювати вартість "соціальних продуктів", ціни на які останнім часом злетіли до небес. Це-яйця, хліб і соняшникова олія.

Додамо, що раніше в Україні вже було державне регулювання цін на продукти. Але його скасували в 2017 році. На той момент це пояснювалося тим, що ринок при самостійному регулюванні своїх цін не допустить їх "зльоту".

Реклама

Нагадаємо, в Україні стрімкими темпами дорожчає споживчий кошик. Експерти прогнозують ще більше зростання цін на продукти харчування під Новий Рік.

Також раніше повідомлялося, що українцям загрожує чергове підвищення вартості соняшникової олії. Ціна може різко зрости і перевищити 100 грн за літр.

Читайте також: