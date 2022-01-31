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В Україні закривається найбільша мережа газових АЗС: причина і терміни

31 січня 2022, 01:55

Раніше вже були два етапи призупинення роботи станцій Укравтогаз.

Цистерна, автогаз, LPG, зріджений газ
/ olx.ua

Найбільша українська мережа газових АЗС Укравтогаз (дочірньої компанії державної НАК Нафтогаз Україна), закриє з 1 лютого.

АЗС закриваються на невизначений термін, повідомляє прес-служба підприємства.

У компанії пояснили, що закриття заправок пов'язане зі зменшенням обсягів продажу газу метану і складною ситуацією на ринку.

Також зазначається, що заправка автомобілів газом на станціях припиниться з 06:45 1 лютого.

При цьому раніше було два етапи призупинення роботи станцій - з 1 грудня минулого року закрилися 34 заправки, а з 1 січня цього року-32. А ось вже у вівторок свою роботу припинять залишилися 11 станцій.

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За словами директора Укравтогазу Олександра Ватажишина, ціна газу на ринку залишається високою, що ускладнює його продаж в Україні. До того ж у січні підприємство оголосило, що з 1 січня вартість кубічного метра метану становить 59,94 гривень. Додатково до цього на нідерландському хабі вартість газу досягла позначки в 1 065 доларів (близько 30,5 тис.грн) за тисячу кубометрів.

"Тому ми змушені піти на такий крок і призупинити роботу всіх своїх станцій", - підкреслив Ватажишин.

Він також підкреслив, що дана міра є тимчасовою і буде діяти до того моменту, поки ціна палива не стане привабливою для споживача.

Додамо, що Укравтогазу належать 90 заправок, з яких 9 залишилися на непідконтрольних українському уряду територіях.

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/ ukravtogaz.com

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили вартість палива.

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