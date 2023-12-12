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"Можуть повторити": Світан назвав мету ударів росіян по Києву

Руслана Заклінська
12 грудня 2023, 09:29
Атаки росіян мають на меті не лише військові, а й інформаційні цілі.
'Можуть повторити': Світан назвав мету ударів росіян по Києву
Для чого росіяни здійснюють атаки по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські ракетні удари по Україні в останніми днями стали черговим свідченням того, що Кремль не збирається припиняти свою агресію проти України. Ворог може повторити такі удари у грудні ще декілька разів. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан у коментарі ТСН.ua.

"Нещодавна ракетна атака мала на меті "підсвітити" висування Путіна в кандидати на посаду президента. В російських пабліках новини про удар по Україні йшли поряд із новиною про висування Путіна. Сьогоднішня атака (в ніч на 11 грудня) мала на меті перебити позитивний посил про поїздку Володимира Зеленського до Південної Америки, до Північної Америки", - зазначив військовий експерт.

Експерт також назвав можливі дати подібних атак - під час виступу Путіна 14 грудня та на Новий рік. Він підкреслив, що Росія зацікавлена не стільки в результаті, скільки в інформаційному ефекті від подібних атак.

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"Можуть повторити 14 грудня, коли Путін планує виступити з якимось посланням, можуть 25 грудня, на Новий рік", – сказав він.

Військовий експерт Роман Світан також вважає, що Росія б’є по Києву, щоб створити інформаційний шум. Він зазначає, що ракетні атаки завжди привертають увагу міжнародної спільноти, тому їх можна використовувати для пропаганди своїх успіхів у війні.

"Росіянам потрібен не результат, а інформаційний посил. Вони демонструють, що збройні сили Росії працюють, іде "успішна" війна", - додав Світан.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Росія проводить експерименти з прориву наших систем ППО. Він зазначає, що останні ракетні обстріли були спрямовані на перевірку ефективності різних видів озброєння.

"Останній нальот, зокрема і дронів-камікадзе, говорить про те, що росіяни спочатку намагалися використати дрони-камікадзе як розвідувальні елементи. Вони розуміли, що більшість дронів буде збито, але їхня основна мета – розосередження уваги ППО та витрата боєкомплекту. А другою хвилею пішли дуже складні для перехоплення балістичні ракети. Вони були спрямовані в напрямку Київської області та Києва. Росіяни дуже добре знають, що Київ та область найкраще захищені від усієї номенклатури російського ракетного озброєння, тому вони й намагаються з’ясувати те, які засоби зможуть найбільш ефективно проривати ці системи нашої ППО", – каже Олександр Коваленко.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, в ніч з 11 на 12 грудня російські війська атакували територію України за допомогою безпілотників-камікадзе. З 15 ворожих дронів, сили ППО знищили 9. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що дрони запускали з Криму, з району Балаклави.

Також вночі 11 грудня окупанти атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Загалом зафіксували 18 запусків ударних безпілотників "Shahed-136/131". Всі цілі ворога були успішно знищили сили протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомляв Главред, після паузи у 79 днів, російські окупанти відновили ракетні удари по Києву. 8 грудня в області лунали вибухи. Голова Київської МВА Сергій Попко заявив, що Росія випустила крилаті ракети з військових літаків Ту-95МС.

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