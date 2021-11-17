Тіло 4-річної дівчинки лежало в ліжечку: під Дніпром до смерті побили дитину

Дитина отримала травми несумісні з життям / diariopopular.com.ar

У Дніпропетровській області медики констатували смерть 4-річної дівчинки. На її тілі знайшли безліч синців.

За попередньою інформацією, подія трапилася в селищі Миколаївка, пише "Дніпро оперативний".

В одному з будинків на вулиці Самарній в ліжечку виявили труп малолітньої дитини з безліччю синців.

За даними медиків, смерть дитини могла наступити в результаті черепно-мозкової травми та крововиливу в мозок. Слідчо-оперативна група також не виключає побиття дівчинки батьком 1983 року народження.

читайте такожТроє дітей втратили маму: вагітна мешканка Івано-Франківська померла від COVID-19Підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень затримали правоохоронці. Якщо в суді буде доведена його вина, за грати він відправиться на термін до 10 років.

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Нагадавши, у Житомирі вітчим нещадно побив 8-річну падчерку. Його цивільна дружина-мати трьох дітей потрапила в лікарню, залишивши на неадеквата своїх чад. Про те, що діти страждають від рукоприкладства, вони особисто розповіли жінці телефоном.

Також раніше харків'янка била свою дитину в прямому ефірі Instagram. Раніше у неї вже відбирали дитя, але знову повернули матері, яка так і не усвідомила свою страшну поведінку.

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