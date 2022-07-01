"Було завдання вижити": очевидець розповів деталі ракетного удару по ТЦ в Кременчуці

Очевидець розповів деталі ракетного удару по ТЦ в Кременчуці/ ДСНС України, скрін

Очевидець ракетного удару по Кременчуку розповів деталі трагедії. Влад разом з подругою відпочивали у парку біля ставка, який розташований неподалік від знищеного ТЦ "Амстор". Він каже, що перший вибух було чутно за 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги. Перша ракета потрапила у місцеве підприємство.

Коли хлопець і дівчина почули вибух, одразу почали бігти, щоб знайти місце для укриття. Та не встигли вони відбігти далеко, як пролунав уже другий вибух зовсім поруч – саме тоді друга ракета влучила в "Амстор". Про це хлопець розповів виданню Bild.

"Перша думка – вижити. Страху в моменті не було. Був жахливий адреналін, все, як у сповільненій зйомці – люди біжать повільно, все відбувається повільно. Єдине – це спалах швидкий, коли в очах усе червоне. Страшно було потім", – розповідає очевидець.

Хлопця від вибуху збило з ніг. Він одразу встав і стрибнув у ставок, тому що поруч не було досить безпечних місць, щоб заховатися. Крикнув подрузі, щоб вона теж стрибала, проте дівчина не вміла плавати і тому побігла у протилежну сторону.

Так як вибух був зовсім близько, їх оглушило, а Влад ще й отримав сильний опік спини. Також він травмувався, коли стрибав у воду.

Момент, коли хлопець і дівчина намагаються втекти від вибуху, потрапив на камери спостереження.

"Я бачив коментарі під моїм відео. Люди, які бажають цього всім мирним – це жахливо. У нас 27 числа сталася трагедія. Загинуло дуже багато людей. Ми залишилися живими. Це все жахливо, я нікому не бажаю такого", – додав очевидець трагедії.

Внаслідок удару по ТЦ в Кременчуці загинули 19 людей

Станом на ранок п’ятниці, 1 липня, у зруйнованому ТЦ виявили ще 6 фрагментів тіл людей, повідомляє пресслужба ДСНС України. Від початку проведення розбору завалів рятувальники уже знайшли 28 фрагментів тіл.

Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 осіб. 62 людини постраждали, з них 26 госпіталізовані.

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами про місті Кременчук на Полтавщині. Одна з ракет несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТЦ не зачинявся під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстору" з 23 червня дозволила торговельному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.

Загалом у Кременчук влучило дві ракети. Друга влучила у місцеве підприємство і вибила вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу. Внаслідок цього постраждали дві людини.

При цьому глава Міноборони РФ заявив, що в Кременчуці військові РФ розбомбили нібито не торговельний центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів". А сам Путін заявив, що "немає ніякого теракту", і що росіяни нібито намагалися знищити західну зброю.

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