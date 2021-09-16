Була абсолютно здоровою: з'ясувалися деталі трагічної смерті школярки в Полтаві

Дівчинка на здоров'я не скаржилася і займалася в основній групі / скріншот: відео "Суспільне"

У Полтаві в школі у 10-річної дівчинки сталася клінічна смерть. Вона раптом знепритомніла та перестала подавати ознаки життя, а реанімаційні заходи, що проводяться вчителями і медиками, не принесли результату.

Трагедія сталася 15 вересня, в ліцеї №33 Полтави. Як розповіла директор навчального закладу Наталія Кікоть, дівчинці стало погано під час уроку фізкультури. До цього моменту на здоров'я вона не скаржилася і займалася в основній групі, пише "Суспільне".

Не реагувала на звернення і дотики

На спортивному майданчику Полтавського ліцею № 33 15 вересня близько 16 години в 5-В класу був урок фізкультури. Під час заняття 10-річна школярка знепритомніла.

За словами вчителя фізкультури ліцею, візуальний огляд дитини нічого не дав - дівчинка не реагувала на звернення і на дотики.

"Відразу викликали медика, повідомили класну керівницю, паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання і непрямого масажу",- розповів педагог.

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Саме він був першим, хто надав дівчинці домедичну допомогу. Потім її забрала "швидка".

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"15 Вересня швидкою допомогою до нашого приймального відділення привезли дівчинку 10-років у стадії клінічної смерті. Дівчинкою займалися наші лікарі-реаніматологи. Все можливо робили для того, щоб повернути її до життя. Але, на жаль, зафіксували біологічну смерть", - розповіли в лікарні.

Скарг на самопочуття не було

Відомо, що дівчинка перебувала в основній групі для занять з фізкультури. Відповідну довідку до школи надавали її батьки, каже директор ліцею.

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"Зараз слідчі здійснюють досудове розслідування. Тіло направлено до бюро судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті", - повідомив представник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

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