10-річна школярка померла в Полтаві: стало погано на уроці фізкультури

Дівчинку намагалися реанімувати медпрацівник школи та вчитель фізкультури / УНІАН

У середу, 15 вересня, в реанімації дитячої обласної лікарні померла 10-річна дівчинка. За попередньою інформацією слідства, дитина вчилася в ліцеї №33 Полтавської міської ради.

Дівчинці стало погано на уроці фізкультури та вона втратила свідомість, повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Читайте такжеБатьки залишили дитину на знайомих: однорічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки в ХарковіМедпрацівник школи та вчитель фізкультури відразу почали реанімувати школярку і викликали швидку допомогу. Швидка, яка приїхала на виклик, госпіталізувала дитину в лікарню, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.

За даним фактом слідчий поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії та встановлюються обставини і причина смерті дитини.

Раніше головред повідомляв, що на Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток, який подихав газом з балона для заправки побутових приладів. Смерть настала миттєво. Пристрій, швидше за все, з газом-ізобутаном, придбала в магазині його 14-річна дівчина.

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