Був призером чемпіонату світу: на Донбасі загинув відомий український чемпіон-гирьовик

Артем Типенко загинув на Донбасі / vv.gov.ua, tsatu.edu.ua

У боях з російськими окупантами загинув майстер спорту України з гирьового спорту, призер чемпіонату світу Артем Типенко.

33-річний український герой віддав життя 19 жовтня в боях на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці Таврійського державного агротехнологічного університету, який він закінчив.

Що відомо про українського захисника Артема Типенка

33-річний уродженець Запорізької області 2016 року закінчив енергетичний факультет Таврійського державного агротехнологічного університету, отримав ступінь магістра.

/ tsatu.edu.ua

При цьому хлопець активно займався гирьовим спортом, входив до збірної свого вишу, став призером чемпіонату світу серед юнаків і багаторазовим чемпіоном України серед студентів. Ставав переможцем та призером інших Всеукраїнських турнірів.

"Всі знайомі будуть згадувати Артема як чесного, доброго і мужнього сина України, який не зрадив військовій присязі і не побоявся подивитися ворогові в очі. Від імені всього колективу ТГАТУ висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, розділяючи важкий біль втрати", – додали в Таврійському університеті.

/ tsatu.edu.ua

У нього залишилися батько і рідний брат.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, в бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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