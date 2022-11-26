Був призером чемпіонату світу: на Донбасі загинув відомий український чемпіон-гирьовик

Артем Типенко був багаторазовим чемпіоном України серед студентів.
У боях з російськими окупантами загинув майстер спорту України з гирьового спорту, призер чемпіонату світу Артем Типенко.
33-річний український герой віддав життя 19 жовтня в боях на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці Таврійського державного агротехнологічного університету, який він закінчив.
Що відомо про українського захисника Артема Типенка
33-річний уродженець Запорізької області 2016 року закінчив енергетичний факультет Таврійського державного агротехнологічного університету, отримав ступінь магістра.
При цьому хлопець активно займався гирьовим спортом, входив до збірної свого вишу, став призером чемпіонату світу серед юнаків і багаторазовим чемпіоном України серед студентів. Ставав переможцем та призером інших Всеукраїнських турнірів.
"Всі знайомі будуть згадувати Артема як чесного, доброго і мужнього сина України, який не зрадив військовій присязі і не побоявся подивитися ворогові в очі. Від імені всього колективу ТГАТУ висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, розділяючи важкий біль втрати", – додали в Таврійському університеті.
У нього залишилися батько і рідний брат.
Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.
Крім того, в бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.
Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.
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