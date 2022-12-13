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"Наслідки будуть масштабними": Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війни

13 грудня 2022, 18:04
Україна зафіксувала сотні фактів обстрілів населених пунктів інарськими дронами.
Иран, Олен Николенко
Україна пригрозила Ірану за підтримку війни / Колаж фото pixabay.com, facebook/Олег Ніколенко

Іран підтримує війну, яку російський диктатор Володимир Путін розв'язав проти України. Іранська сторона передає окупантам зброю для знищення українського народу. Наслідки за таку підтримку війни будуть масштабними. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє УНІАН.

Ці наслідки будуть більш масштабними, ніж вигода від співпраці з РФ, каже Ніколенко. Він додав, що Україна не вірить запереченням з боку Ірану про те, що країна нібито не постачає Росії зброю.

"Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами ... Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - сказав Ніколенко.

Військова допомога Ірану Росії

Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах в ході війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити поставки, щоб уникнути відповідальності.

За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала кілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній та критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

Інші новини:

війна в Україні Іран вторгнення Росії
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