'Ґвалтуватимуть і вбиватимуть': 'азовець' розповів, що чекає Україну у разі капітуляції

Україна не має іншого вибору, окрім як продовжувати боротися проти російської агресії.

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Захисник "Азовсталі" пояснив, чому Україна має воювати до останнього / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, instagram.com/krotevych_bohdan

На сучасному етапі війни Україна не може перестати боротися проти окупантів і повинна воювати до останнього. Відмова від боротьби може призвести до фізичного знищення українців як нації росіянами. Про це розповів оборонець "Азовсталі", начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

Він зазначає, що російські війська застосовують жорстокі методи, для них цілком природні вчинки - ґвалтування та знущання. Він стверджує, що з цими "аморальними істотами" не можна укладати жодних угод, оскільки це становить загрозу для українського народу та країни.

"Якщо ми підемо домовлятися, вони заберуть усю країну і будуть ґвалтувати, вбивати, відрізати голови, вуха, пальці. Тому що ми воюємо проти аморальних істот. До нас потрапляють люди з російських глибинок, які туалет вперше в житті побачили. Для них нормально ґвалтувати та відрізати вуха. Тому нам потрібно воювати і звільняти території", - сказав Кротевич. відео дня

Військовий підкреслив важливість усвідомлення українцями необхідності боротьби та підтримки військових. Він зауважив, що в Україні не працює пропаганда та потрібно нагадувати громадянам про їх обов'язок захищати країну.

"А що нам робити, коли російські військові наступають. У них немає вибору, інакше їх вб'ють. А наші не хочуть іти в бій в деяких моментах. Відмовляються. І це – факт. Тому що у нас не працює пропаганда. Але пропаганда – це не тільки про погане. Українцям повинні нагадувати, чому вони повинні воювати", – зауважив оборонець "Азовсталі".

Захисник також підкреслив необхідність "воювати до останнього" та переконаний, що важливо заохочувати українців боронити Україну.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупанти продовжують атаки на східному фронті, спрямовані на Авдіївський, Бахмутський та Лимансько-Куп'янський напрямки. Вони третій місяць намагаються захопити Куп'янськ та Часів Яр, проте ЗСУ не дозволяють їм це зробити.

Також війська Росії продовжують наступальні дії на деяких ділянках фронту, але ситуація залишається стабільною. Прорив української оборони малоймовірний. Збройні сили України посилюють свої оборонні позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Як повідомляв Главред, росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку. Вони намагаються повернути втрачені позиції, використовуючи всю техніку, яку мають. Наступи протягом останніх днів відбулися на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. ЗСУ стримують ворога, але ситуація напружена.

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