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У Шойгу поскаржилися на "приліт" по групі російських пропагандистів

Яна Ставська
22 листопада 2023, 19:18
Боєприпас розірвався в той момент, коли кремлівські пропагандисти готували черговий "сюжет" про "звірства" українських захисників.
ЗСУ, війна, дрон, бпла, дрони
Серед пропагандистів є "трьохсоті" / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У Росії поскаржилися на приліт по групі кремлівських пропагандистів у Запорізькій області. Повідомляється, що принаймні один "рупор" Путіна потрапив до лікарні.

Відповідне повідомлення з'явилося у Telegram Міноборони Росії. Співробітники міністерства Сергія Шойгу стверджують, що удар було завдано ЗСУ.

Осколковий боєприпас нібито скинули з БПЛА, коли працівники кремлівської пропаганди готували матеріал про "обстріли ЗСУ" населених пунктів.

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Принаймні один пропагандист, "кореспондент" телеканалу "Росія-24", отримав осколкові поранення і був евакуйований у військовий госпіталь окупантів.

У Шойгу поскаржилися на 'приліт' по групі російських пропагандистів

Удари по окупантам

Напередодні пул російських "воєнкорів" підтвердив потужний удар ЗСУ по скупченню 810 бригади морської піхоти на лінії фронту. Раніше українські військові назвали атаку на окупантів "ударом помсти" за приліт по артилеристах 128 бригади ЗСУ.

Удар, за словами "воєнкорів" РФ, припав 19 листопада - у День ракетних військ і артилерії РФ. Російські командири того дня зібрали особовий склад на святковий концерт у Старобешівському районі Донецької області.

Але відзначилися і самі росіяни. Главред писав, як російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих в район Кринків Херсонської області. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто кинули ключові позиції і втекли.

Кількома днями раніше екс-польовий командир терористів "ДНР" Володимир Новіков на прізвисько "Алабай" зізнався, що група українських військових вночі в Запорізькій області захопила цілу базу з окупантами і ліквідувала усіх ворожих солдатів.

Понад те, до 120 російських окупантів, надісланих на війну проти України, з Чувашії загинуло / було поранено внаслідок удару ЗСУ 29 жовтня. Крім того, згоріло 10 одиниць техніки. Удар HIMARS припав по окупантах під час підготовки до передислокації полку.

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