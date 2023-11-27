Путін готує несподіваний удар: РФ планує нову війну в Європі – прогноз

Майбутньої світової війни не уникнути, впевнений Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман попередив про підготовку Володимиром Путіним нової війни / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Диктатор РФ Володимир Путін розглядає війну в Україні як один з епізодів глобального протистояння з США і західним демократичним світом, заявив ветеран російсько-української війни майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Господар Кремля давно готується до прямого конфлікту з блоком НАТО, підкреслив він в інтерв'ю виданню Oboz.

Військовий експерт каже, що РФ також посилює так звану "вісь зла", куди входять, крім РФ, Іран і Північна Корея, які також готуються до військового конфлікту з НАТО.

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Він упевнений в тому, що поки російські війська загрузли на українських фронтах, а "вісь зла" не досягла критичної потужності, у Заходу є час запобігти найгіршому сценарію, зупинивши Путіна в Україні.

Де РФ може розв'язати нову війну

Разом з тим він вважає, що якщо російському диктатору вдасться здобути перемогу в Україні, то на підготовку до вторгнення в одну з країн НАТО Росії знадобиться близько шести років.

"Швидше за все, Путін може почати з Литви, адже він захоче пробити сухопутний коридор в Калінінград – умовний Сувалкський коридор", — прогнозує Гетьман.

Він додав, що майбутньої світової війни не уникнути, але досі в колах політиків звучать слова про якісь домовленості з Москвою, а західні союзники вагаються в питаннях постачання Україні різного роду озброєнь, наприклад німецьких далекобійних ракет Taurus. Такі коливання дають можливість Росії наростити свій військовий потенціал, направивши свою економіку на військові рейки, резюмував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше Гетьман розкрив несподіваний сценарій Перемоги у війні з РФ. Західні союзники могли б просто знищити Росію, впевнений Олексій Гетьман.

Нагадаємо, раніше британський полковник назвав переломний етап у війні. Російські окупанти не мають можливості відтіснити українських бійців на півдні, каже Глен Грант.

Як відомо, раніше Роман Світан пояснив тактику ЗСУ на півдні. ЗСУ потрібно відсунути лінію бойового зіткнення на схід від Херсона і прикрити обласний центр, впевнений Роман Світан.

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