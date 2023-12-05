РФ готує підступну атаку: відома можлива дата масованого обстрілу України

На потенційну небезпеку натякав і президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він просив українців не нехтувати сигналами тривоги.

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РФ атакуватиме Україну дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел

Російські окупанти можуть готувати масштабну атаку дронами і ракетами 6 грудня - у День Збройних сил України.

На потенційну небезпеку натякав і президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він попросив українців не нехтувати сигналами тривоги, передає ТСН.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розповів, що РФ відновлює стратегічний запас ракет. Зараз Росія накопичила близько 900 ракет різних типів, включаючи гіперзвукові "Кинджали", "Калібри" і балістику. РФ потрібні ракети для того, щоб спробувати зруйнувати українську енергосистему.

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При цьому основою ударною силою росіян, найімовірніше, будуть дрони-камікадзе "Шахед". За допомогою БПЛА в Кремлі спробують вбити одразу кілька зайців: влучити у критичні об'єкти, а якщо не вийде, то змусити Україну витрачати дефіцитні ракети для західних систем ЗРК: NASAMS, Crotale, Iris-T.

Ракетні удари РФ по Україні

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат прокоментував ймовірний сценарій російських ударів по Україні в зимовий період. Він не виключає, що країна-агресор зосередиться на використанні дронів для обстрілів України, хоча не відмовиться і від ракетних ударів.

У британській розвідці заявили, що російські окупанти утримуються від запуску крилатих ракет по Україні, що дозволяє накопичити їхній запас для масованих ударів, однак у великих кількостях використовує ударні дрони "Шахед". Це послаблює українську протиповітряну оборону.

Понад вісім сотень ракет, які, за попередніми даними, були накопичені країною-агресором Росією, будуть використані для атак на інфраструктуру України. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

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