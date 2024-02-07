Експерт пояснив, чи сильно США зацікавлені допомогти Україні вистояти у війні з РФ

Як каже Максим Розумний, у США напевно є плани схилити ослаблену війною з Україною Росію в протистоянні китайському впливу.

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Несправедливий, з нашої точки зору, мир можуть бути вигідними США - Максим Розумний / колаж Главред, фото УНІАН

Завершення гарячої фази війни для США виглядатиме, з одного боку, як перемога, оскільки вони не дали Росії знищити Україну і демократію, з іншого - важливою частиною цього результату буде те, що збережеться і Росія, і режим Путіна. Про це розповів в інтерв'ю Главреду доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Війна може завершитися або тим, що Україна відвоює ще якусь частину своїх територій, або тим, що вона нічого не відвоює. З точки зору Вашингтона, ці два варіанти не надто відрізняються один від одного, тому що для американців Горлівка, Бахмут, Авдіївка чи Мелітополь - це все дуже далеке і малозначуще. Тому, в будь-якому разі, завершення гарячої фази війни для США виглядатиме, з одного боку, як перемога, оскільки вони не дали Росії знищити Україну і демократію, з іншого - важливою частиною цього результату буде те, що збережеться і Росія, і режим Путіна", - сказав він.

Як каже Розумний, у США напевно є плани схилити ослаблену війною з Україною Росію в протистоянні китайському впливу.

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"Інтереси США можна оцінювати по-різному. На мою думку, США та їхнє стратегічне керівництво, тобто люди, які формують американську зовнішню політику та забезпечують її спадкоємність, зацікавлені в тому, щоб Росія продовжувала виснажуватися і навіть після завершення гарячої фази війни продовжувала занепадати, щоб вона не мала шансів відновити свою економіку та зовнішньополітичну репутацію, зв'язки, ринки тощо.

Тому таке заморожування війни та несправедливий, на наш погляд, мир можуть бути вигідними США в стратегічному контексті, бо Вашингтон у такий спосіб розраховує досягти двох цілей:

перша - подальше ослаблення Росії, її маргіналізація, зведення її до рівня регіональної держави в закритій формі, тобто щось на кшталт КНДР;

друга - схилити ослаблену Росію до певної координації дій із Заходом у протистоянні китайському впливу.

Ослаблення Росії та її можливий перехід або, принаймні, нейтралітет у протистоянні Заходу з Китаєм для Вашингтона є набагато важливішим, ніж питання про те, яку частину українських земель ми зможемо чи не зможемо відвоювати", - підсумував експерт.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США

Раніше стало відомо, що Сенат США представив законопроєкт про допомогу Україні. У Сенаті США опублікували новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Голосування за документ призначено на 7 лютого в Сенаті.

6 лютого стало відомо, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні. Байден заявив, що колишній президент Дональд Трамп винен у тому, що міграційна система в країні не працює. Він також закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити компромісний законопроєкт із посиленням міграційної політики, який також містить додаткове фінансування для допомоги Україні.

Нагадаємо, видання The Hill повідомляло, що республіканці в Сенаті заблокують пакет допомоги Україні через тиск Дональда Трампа. Якщо республіканці цього тижня заблокують питання про безпеку кордону та пакет фінансування України, до законопроєкту повернуться не раніше 26 лютого.

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