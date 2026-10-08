"Буде важка зима": тривожний прогноз військового через масовані удари РФ

Росія - це не та країна, з якою можна домовлятися.

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Росія атакує Україну дронами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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ЗСУ продовжують завдавати дальнобійних ударів по тилах РФ

Росію можна схилити до мирних переговорів

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" прокоментував ймовірність комбінованих атак Росії з використанням дронів "Герань-4" та "Герань-5".

"Буде важка зима. Але якщо нам вдасться завдавати ефективних ударів у відповідь, атаки на якийсь час можна буде припинити. Росія - не та країна, з якою можна про щось домовлятися. Тому потрібно готуватися й орієнтуватися на ситуацію. Цивільним – не ігнорувати повітряні тривоги", – сказав він в інтерв’ю Главред.

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За словами військового, ЗСУ продовжують завдавати дальнобійних ударів по тилах країни-агресора РФ.

"Ми продовжуємо працювати, а удари на великі відстані призводять до того, що росіяни в деяких регіонах, які думали, що війна їх не торкнеться, виходять в ефір і починають говорити. Якщо ми збережемо темпи й надалі будемо посилювати атаки, то з позиції сили зможемо схилити їх до мирних переговорів. Хоча б на деякий час. Втім, ворог навряд чи прагне до дипломатії, бо його мета - терор. Побачимо, що буде взимку. Зима покаже, хто вистоїть", - додав він.

РФ відступає на Донбасі - подробиці

Диктатор Путін не раз заявляв, що російські війська мають намір найближчим часом встановити повний контроль над Донбасом. Однак реальні події на лінії фронту поки що не підтверджують такий сценарій.

Як повідомляє The New York Times, українські сили вже кілька місяців проводять контрнаступальні дії в північній частині регіону. За інформацією видання, це дозволило зірвати плани російських військ щодо оточення міст Донбасу, які, як і раніше, перебувають під контролем України.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що, за даними ISW, українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Нагадаємо, у DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Як повідомлялося, Роберт (Мадьяр) Бровді переконаний, що в жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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