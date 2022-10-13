Чи буде революція в РФ: дипломат пояснив, чи повстануть росіяни після загибелі "чмобіків"

Дипломат Огризко пояснив, чи повстануть росіяни після загибелі "чмобіків"/ ua.depositphotos.com, Главред, Радіо Свобода

Російське суспільство має рабську ментальність, росіяни звикли жити за іншою системою координат – не такою, як у цивілізованих країнах. Тому навряд чи найближчим часом в РФ може відбутися бунт або революція.

Можливість революції "гальмує" також реакція на будь-які протести з боку правоохоронців в РФ – вони придушують їх силою. Про це розповів дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Тому я не бачу жодних шансів на те, що в Росії може щось подібне відбутися (бунт або революція – ред.). Якщо жінки водять хороводи, і це є протестом, то про який бунт можна говорити? Якщо на протест виходять 50-100 осіб, яких одразу ж кийками заганяють у воронки і вивозять у тюрму, яка може бути революція?", – зазначає Огризко.

Він наголосив, що росіяни не демонструють ніякої здатності до спротиву, зате постійно показують свою ментальність рабів.

До протестів росіян не підштовхне навіть мобілізація в РФ і загибель "частково" мобілізованих на війні проти України, каже дипломат.

"Навіть жахливі втрати росіян, які зараз почнуться після того, як "чмобіків" кидатимуть на смерть, нічого не змінять. У РФ лише говоритимуть про те, що це герої, які загинули за Росію, а родинам загиблих дадуть по п'ять кілограмів риби чи колесо від "Жигулів" та скажуть, що цього достатньо. І люди мовчатимуть", – розповідає дипломат.

Певні зміни всередині країни-агресорки можливі лише тоді, коли в РФ зрозуміють, що Путіна потрібно здавати. А зрозуміють вони це тоді, коли Україна переможе Росію на полі бою і поверне свої території, зазначає дипломат.

Раніше дипломат Огризко зазначав, що у країни-агресорки Росії після розв’язання широкомасштабної війни проти України залишилося тільки два варіанти майбутнього. І обидва вони уже залежать від політичного рішення Заходу. Якщо Захід зважиться на серйозний крок, то він навіть може підштовхнути РФ до розпаду.

Також раніше повідомлялося, що провальна війна РФ в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Путіна в Кремлі. Втім, все залежатиме від ходу війни. Про це пише Politico з посиланням на Михайла Касьянова – прем'єр-міністра РФ у 2000-2004 роках – і описує два сценарії для Путіна.

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