"Це буде божевілля": британський експерт назвав терміни, коли війська РФ вийдуть з України

Британський експерт назвав терміни, коли війська РФ вийдуть з України/ Reuters

Якщо в РФ не оголосять масштабну мобілізацію, то українські військові почнуть витісняти окупантів із захоплених територій у першій половині 2023 року.

Саме тоді у країни-агресорки Росії почнуть закінчуватися основні ресурси. Про це розповів британський військовий аналітик, екскерівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк, пише Sky news.

"Моя оцінка така, що Росію почнуть витісняти з завойованої території в першій половині наступного року через нестачу всіх основних речей, яких вона потребує (крім артилерійських знарядь і снарядів), якщо вона не проведе якоїсь значної мобілізації", – зазначає Кларк.

Він наголосив, що вже зараз постає питання, наскільки ефективним є російське вторгнення, зважаючи на низький моральний дух серед військових окупаційної російської армії та старе озброєння, з яким їх відправляють у бій.

Російська владна верхівка намагається заманити молодих людей, щоб вони підписали контракт і пішли служити практично без підготовки, обіцяючи їм заплатити великі гроші за це. РФ і далі продовжує "згодовувати молодих людей на війну", зазначає Кларк. Проте багато хто з них загине, і великі гроші, які їм заплатять, будуть їм ні до чого.

Військовий аналітик вважає, що Путін так захоплений війною, що може знайти способи мобілізувати на неї більше людей і постачати на фронт більше техніки, незважаючи на величезні втрати російської армії.

Кларк нагадав, що армія РФ в умовах мирного часу налічує 280 000 осіб. При цьому військо погано організоване і дуже корумповане.

"Тож Путіну доведеться готувати країну до повноцінної "війни". Це буде божевілля, але я думаю, що саме це він і зробить – одне шалене рішення поверх іншого – так діють диктатори під час свого падіння", – сказав аналітик.

Збільшення армії Росії

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збирається збільшити чисельність особового складу збройних сил РФ до 2 млн осіб. Про це йдеться у відповідному указі, який він підписав. На таке рішення уже відреагували у Міноборони України – порадили, щоб Росія не забула закупити 2 млн мішків для трупів.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що рішення збільшити армію до 2 млн осіб може вказувати на спробу Путіна уникнути оголошення загальної мобілізації.

Раніше військовий експерт Михайло Самусь пояснив, що російські генерали не наважуються проводити загальну мобілізацію в Росії, адже тоді розкриється, що військові бази в основному ними розкрадені і війська не будуть забезпечені.

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