Братва пустить в хід "держак від лопати": журналіст назвав умову "обнулення" Путіна

ЗСУ повинні звільнити Крим і не озиратися на ядерні погрози РФ, впевнений Олександр Сотник.

Олександр Сотник спрогнозував сценарій повалення Володимира Путіна / Колаж фото УНІАН

Взяття ЗСУ окупованого Криму стане справжнім обнуленням диктатора Володимира Путіна, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Немає Криму - немає Путіна. Як тільки Путін втрачає Крим, він втрачає все, його просто обнуляють", — заявив він в ході чату в Главреді.

Журналіст стверджує, що після ордера Міжнародного кримінального суду "у братви палахкотіло дуже знатно".

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"Що там з ним (з Путіним, — ред.) будуть робити, чи буде держак від лопати або ще щось, про що говорять, згадуючи про Каддафі, я не знаю. Однак це буде не просто політичне, а й фізичне обнулення Путіна. Воно буде раптовим", — упевнений він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Він вважає, що ЗСУ повинні звільнити Крим і не озиратися на ядерні погрози РФ.

"Розумію, що це дуже небезпечно, але, як кажуть фіни, не можна зробити яєчню, не розбивши яйця. Не можна повернути всі свої території, не взявши Крим. Крим — це Україна", - додав Сотник.

Підготовка контрнаступу ВСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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