Брати кредит на сплату комуналки: у Києві мешканцям будинку нарахували від 15 до 40 тисяч за опалення

У Києві мешканцям будинку нарахували від 15 до 40 тисяч за опалення / УНІАН

Жителям Києва почали приходити квитанції з великими рахунками за опалення. Як повідомляє портал ТСН, жительці столиці, якій у платіжці за серпень нарахували за опалення близько 40 тисяч гривень, навіть довелося брати кредит, щоб заплатити.

Як кажуть сусіди жінки, практично їм усім нарахували шалені суми за опалення

"Мені прийшов космічний перерахунок 17,5 тисячі гривень", — кажуть вони. У мешканця Олексія однокімнатна квартира, а у його сусіда Василя ‒ двокімнатна.

"Мені прийшов перерахунок - 25 тисяч гривень", ‒ каже Олексій.

У Ірини однокімнатна і у неї рекордна сума — 39,2 тисячі гривень.

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Як кажуть мешканці, він давно ведуть з приводу величезних рахунків за опалення листування з профільним підприємством ‒ "Центром комунального сервісу".

"Це за опалювальний період 2019-2020, що я зрозумів після спілкування з працівником ЦКС. Вони перерахували і аргументують, що Антимонопольний змусив перерахувати за новою методичкою", — кажуть мешканці.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.