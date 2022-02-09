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Кривавий розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР озвучили основну версію трагедії

9 лютого 2022, 14:18

Основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні стосунки.

Південмаш, стрільба
Стрілянина на Південмаші / Колаж Інфооматор, МВС України

Слідчі Державного бюро розслідувань розглядають три версії стрілянини на Південмаші у Дніпрі, де боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.

Пресслужба ДБР назвала три основні версії.

Як повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, основною версією слідства є вчинення підозрюваним злочину через нестатутні стосунки.

Також слідчі розглядають версію вчинення злочину у зв'язку з психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у фізіологічному афекті.

За даними ДБР, третя версія - вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.

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Рябчук їздив до Росії

Щоб перевірити цю версію були дані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області.

Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації в 2019 році, де він перебував 2 тижні.

ДБР зазначили, що розслідування триває щодо низки кримінальних правопорушень, а саме:

  • умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);
  • дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 КК);
  • викрадення військовослужбовцям зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК);
  • бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 КК);
  • недбале ставлення до військової служби (ч.3 ст. 425 ККУ).0

Призначено 24 експертизи

Наразі слідчими ДБР перевіряються факти недбалого ставлення до військової служби та бездіяльності керівництва військової частини де проходив службу підозрюваний.

З цією метою допитано 29 осіб, з яких 9 - військові службові особи військової частини 3021, у тому числі заступники командира частини, командири рот, відділень тощо.

Проведено обшук у військовій частині, в ході якого вилучено документи про порядок проходження служби, організації несення служби на території Південмаш, призначено 24 різних експертиз.

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Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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