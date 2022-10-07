РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на Київ

РФ може знову атакувати Київ / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Повторний наступ російських військ на Київ можливий, але для цього окупантам буде необхідно сформувати відповідний ударний кулак, заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Для цього армії РФ знадобилося б 2-3 місяці, підкреслив він ефірі національного телемарафону.

"Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", пояснив генерал-лейтенант.

Разом з тим він звернув увагу на те, що на сьогодні Київ захищений набагато краще, ніж перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Український військовий не виключив також того, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".

"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - додав Наєв.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від ідеї повторного нападу на Київ і захоплення всієї України, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Для захоплення всієї України РФ необхідно збирати армію приблизно в мільйон чоловік.

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