РФ потрібен ударний кулак: у ЗСУ попередили про загрозу нової атаки на Київ

Київ захищений набагато краще, ніж перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого, підкреслив Сергій Наєв.
Повторний наступ російських військ на Київ можливий, але для цього окупантам буде необхідно сформувати відповідний ударний кулак, заявив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Для цього армії РФ знадобилося б 2-3 місяці, підкреслив він ефірі національного телемарафону.
"Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", пояснив генерал-лейтенант.
Разом з тим він звернув увагу на те, що на сьогодні Київ захищений набагато краще, ніж перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Український військовий не виключив також того, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".
"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - додав Наєв.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від ідеї повторного нападу на Київ і захоплення всієї України, заявив військовий експерт Олег Жданов.
Для захоплення всієї України РФ необхідно збирати армію приблизно в мільйон чоловік.
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