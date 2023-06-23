'Бомбосховища, суди, ЄС': Зеленський провів засідання РНБО

Президент України провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України.

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Зеленський скликав нараду РНБО / колаж: Главред, скріншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Серед сновних питань, які розглядались були: доступність бомбосховищ, корупція в судах та вступ в ЄС.

Президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що на засіданні РНБО, увага була прикута до трьох головних тем.

"Перша - безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Друга - суди. Продовжується судова реформа в тісній співпраці з ЄС. Влада посилить відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовується механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Третя - наше майбутнє в ЄС. Прискорюється робота над виконанням європейських рекомендацій", - зазначив у дописі Зеленський.

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Загибель людей біля закритого укриття

У Зеленського ухвалили термінове рішення щодо загибелі людей біля закритого сховища у Києві. Він зокрема, доручив провести повну ревізію всіх сховищ Києва та України в цілому.

Данілов анонсував можливі кадрові рішення на РНБО. Після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття.

У Деснянському районі Києва жінка загинула біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

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