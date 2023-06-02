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Загибель людей біля закритого сховища у Києві: у Зеленського ухвалили термінове рішення

Олексій Тесля
2 червня 2023, 15:19 оновлено 2 червня, 15:27
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Глава держави доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував трагедію із загибеллю людей у Києві / Колаж Главред, фото president.gov.ua, КГВА

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Він зокрема, доручив провести повну ревізію всіх сховищ Києва та України в цілому, йдеться в Telegram глави держави.

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля закритого бомбосховища. Доручив члену Ставки, міністру Камишину, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт - через десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, - те ж по Україні", — написав Зеленський.

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На ставці також розглянули питання стану українських сил ППО. "Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів і власного виробництва", — уточнив глава держави.

"Питання третє. Фронт. Без деталей", - написав Зеленський.

"Питання четверте. Всеосяжна доповідь розвідки по країнах, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет і дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення", - підсумував він.

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Президент провів засідання Ставки / t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час Цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито.

Пізніше стало відомо про те, що правоохоронці затримали чотирьох осіб - трьох чиновників і охоронця. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Серед затриманих перший заступник Деснянської РДА, директор медзакладу та його заступник, а також охоронець.

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