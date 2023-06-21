Полетять голови: Данілов анонсував можливі кадрові рішення на РНБО

Після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття.

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Що обговорюватимуть на засіданні РНБО / president.gov.ua

У п'ятницю, 23 червня, відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Як повідомив Секретар Ради національної безпеки та України Олексій Данілов, ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути прийняті кадрові рішення.

За його словами, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.

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Данілов уточнив, що ця перевірка вже пройшла. Результати розглянуть на засіданні РНБО - доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки (мова про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина).

"За результатами доповідей будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогоднішній день", - додав секретар РНБО.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився в поліклініці і не пускав людей в укриття. Про стан сп'яніння у охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві жителі розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезий під час ракетного удару. Після цього в Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників - заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника.

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