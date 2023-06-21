УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Полетять голови: Данілов анонсував можливі кадрові рішення на РНБО

Марія Тупік
21 червня 2023, 21:58 оновлено 21 червня, 22:23
161
Після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття.
Засідання РНБО, Володимир Зеленський
Що обговорюватимуть на засіданні РНБО / president.gov.ua

У п'ятницю, 23 червня, відбудеться засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Як повідомив Секретар Ради національної безпеки та України Олексій Данілов, ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути прийняті кадрові рішення.

За його словами, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.

відео дня

Данілов уточнив, що ця перевірка вже пройшла. Результати розглянуть на засіданні РНБО - доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки (мова про міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина).

"За результатами доповідей будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогоднішній день", - додав секретар РНБО.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 у столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви і руйнування в декількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився в поліклініці і не пускав людей в укриття. Про стан сп'яніння у охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві жителі розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезий під час ракетного удару. Після цього в Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників - заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника.

Читайте також:

РНБО війна в Україні Олексій Данілов
Реклама

Головне за день

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

22:45 Україна
У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

21:47 Україна
Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

21:34 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

22:45

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

22:26

Катя Кузнєцова розповіла, чому дочка Сумської не їде з РФВідео

21:58

Полетять голови: Данілов анонсував можливі кадрові рішення на РНБО

21:55

У Мережі показали "ізраїльський паспорт" Зеленської: з'явилися цікаві подробиці

21:51

Анджеліна Джолі присвятила пост біженцям і показала трагедію України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:47

У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

21:34

Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

21:29

Садівник показав геніальний спосіб утилізації бур'янів: ще й користь принесутьВідео

20:37

Пригожин забився в істериці через успіхи ЗСУ і чекає звільнення Україною Криму

Реклама
20:36

"Шваль преться": Наргіз потужно відправила геть співачку путіністку-Дубцову

20:18

"Кожен з нас може картати себе за помилки": Лобода терміново приїхала в УкраїнуВідео

20:00

Плакав і не хотів відпускати: мама раптово повернулася до свого синочка з фронтуВідео

19:41

ЗСУ - про ситуацію з Титаном: підрив заводу військами РФ торкнеться 3 країн

19:35

Забився в конвульсіях: в РФ екстрено госпіталізували молодого актора кіно

19:20

Навіщо у Кремлі випустили Путіна махати папірцями та ганьбитисяПогляд

19:12

Взимку Крим може опинитися в облозі, яка триватиме декілька місяців - CNN

19:05

Сергій Стерненко. Росіяни бояться українського наступу на КримВідеоблоги

18:40

"Який півень": Кіркоров на всю Росію принизив чоловіка на інвалідному візку

18:35

Путін забряцав ядерною зброєю: погрожує поставити на чергування установки Сармат

18:00

Їх готували в шкільних їдальнях СРСР: рецепт найвишуканіших і соковитих котлет

Реклама
18:00

"Горять за милу душу": Путін на тлі поразки говорить маячню про "втрати" в ЗСУ

17:57

Експерти курсу підтримують війну: блогерка Стужук продає участь у своєму жіночому клубі в рублях

17:33

Переселенці з Херсонщини отримають гумдопомогу з Хорватії - Favbet Foundation

17:24

ФОП можна закрити в два кліка: повна інструкція в "Дії"

17:10

Будуть рости, як на дріжджах: як часто поливати молоді кабачки

17:02

Вже на фронті: Віталій Козловський показав себе в екіпіровці зі зброєю в руках

16:47

Китайці смажать варені яйця і всі просять добавки: неймовірний рецепт

16:34

Жити стане складніше: Росія потрапила під потужні санкції ЄСВідео

16:18

Україна ніколи не піде на діалог із РФ, якщо вона не забере війська – Зеленський

16:15

Захисник збірної України Забарний одружився та мало не став зятем Джеджули

15:52

Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

15:36

Відвертаються через його лизоблюдство Путіну: Басков зарюмсав на оточення

15:21

Зеленський зганьбив Путіна за його підлу заяву про євреївВідео

15:04

Ви точно здивуєтесь: що означає слово "андрути" в українській мові

15:00

ЗСУ просунулись на Луганщині та закріплюються на зайнятих позиціях - Міноборони

14:54

Зеленський - про контрнаступ армії України: повільніше, ніж хотілося б

14:46

Далекобійник Гостюхін розпустив нюні через "нескріпну" доньку-американку

14:17

Мобілізація влітку 2023 року: у ТЦК розповіли, які мають бути повістки

13:52

Ядерного удару точно не буде: Буданов спрогнозував дії Кремля

13:33

Дорофєєва таємно вийшла заміж за Кацуріна - блогер

Реклама
12:57

Досвідчені жінки назвали 5 хитрощів, які повинен знати кожен

12:54

В Україні планують "зрізати" розмір субсидії пенсіонерам: що відомо

12:53

У Пентагоні "попустили" Шойгу, який істерично відреагував на HIMARS і Storm Shadow

12:50

Як виглядає маленька донька онкохворої Анастасії Заворотнюк

12:45

"Путін може підірвати Кримський титан": Світан назвав імовірні терміни

12:13

Продан: У резолюції ЄП сказано, що вступ до ЄС і НАТО можливий тільки за підтримки самоврядування

12:12

Британія оголосила про знакову фінансову підтримку для України на 3 млрд доларівВідео

12:04

Світан спрогнозував, чи влаштують окупанти аварію на Запорізькій АЕС

11:59

Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором": той обурився через збиття шпигунської кулі

11:45

Коли вже опускаються руки: як відмити "вбитий" унітаз

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти