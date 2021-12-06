Більше вага - менше ціна доставки: Нова пошта запускає нову послугу і змінює тариф

На доставку діє спеціальний тариф: чим більше вага посилки, тим менше вартість доставки
Компанія Нова Пошта Глобал, яка входить до групи компаній Нова Пошта, почала доставляти товари з онлайн-магазинів Італії.
Замовити доставку можна через сайт NP Shopping, повідомляє прес-служба компанії в понеділок.
Відзначається, що шопінг в Італії, навіть в найдорожчих бутиках, стане значно дешевше, а ціни будуть нижче на 20-25%, ніж у більшості європейських країн.
"Крім найпопулярніших магазинів, які також представлені в Італії, є знамениті місцеві бренди, з яких ми очікуємо найбільше замовлень. Це Kiko, Baldinini, Furla, Calzedonia, Chicco. Це далеко не весь перелік брендів і наш каталог буде поповнюватися, щоб клієнти змогли себе відчути, як на справжньому шопінгу в Мілані",- цитується заступник директора з розробки продуктів і маркетингу Нової Пошти Глобал Ольга Володіна.
У компанії відзначають, що на доставку діє спеціальний тариф: чим більше вага посилки, тим менше вартість доставки. Терміни доставки замовлень з Італії від восьми робочих днів.
читайте такожНова пошта змінює умови доставки посилок і документів: як і коли зміняться тарифи
Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
читайте такожНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставки посилок
Читайте ще:
- Нова пошта запускає незвичайну послугу і реєструє новий бренд
- Чоловік позбувся посилки за 180 тисяч через "Нову Пошту": "забрав інший чоловік"
- Клієнтам Нової Пошти блокують грошові перекази: розкрита нова підстава з посилками