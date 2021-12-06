Більше вага - менше ціна доставки: Нова пошта запускає нову послугу і змінює тариф

Нова пошта почала доставляти товари з онлайн-магазинів Італії / Фото : Facebook / Володимир Поперешнюк

Компанія Нова Пошта Глобал, яка входить до групи компаній Нова Пошта, почала доставляти товари з онлайн-магазинів Італії.

Замовити доставку можна через сайт NP Shopping, повідомляє прес-служба компанії в понеділок.

Відзначається, що шопінг в Італії, навіть в найдорожчих бутиках, стане значно дешевше, а ціни будуть нижче на 20-25%, ніж у більшості європейських країн.

"Крім найпопулярніших магазинів, які також представлені в Італії, є знамениті місцеві бренди, з яких ми очікуємо найбільше замовлень. Це Kiko, Baldinini, Furla, Calzedonia, Chicco. Це далеко не весь перелік брендів і наш каталог буде поповнюватися, щоб клієнти змогли себе відчути, як на справжньому шопінгу в Мілані",- цитується заступник директора з розробки продуктів і маркетингу Нової Пошти Глобал Ольга Володіна.

У компанії відзначають, що на доставку діє спеціальний тариф: чим більше вага посилки, тим менше вартість доставки. Терміни доставки замовлень з Італії від восьми робочих днів.

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Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

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