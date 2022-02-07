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Понад 1000 тонн зброї: Україна отримала безпрецедентну допомогу через російську загрозу

7 лютого 2022, 14:00

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна також отримала півтора мільярда доларів.

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Дмитро Кулеба розповів про безпрецедентну підтримку партнерів / УНІАН

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що загальна вага доставленого партнерами в Україну оборонної зброї і військового обладнання в останні тижні перетнув позначку в понад 1000 тонн.

Про це він повідомив під час брифінгу у Києві.

"Ми знаходимося на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпечну та економічну підтримку. Її загальний обсяг в ці тижні і місяці перетнув позначку в півтора мільярда доларів, а обсяги доставленої в Україну оборонної зброї та військового обладнання - загальна вага понад 1000 тонн", - зазначив Кулеба.

За його словами, рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключовою темою міжнародної політики зараз не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні на тлі російської агресії, яка викликає занепокоєння у Вашингтоні. Зокрема, раніше в Україну доставили партію протитанкових ракет Javelins.

Починаючи з 22 січня, США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів. У суботу, 5 лютого, в Україну прибула восьма партія зброї.

Автор: Сергій Кущ
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