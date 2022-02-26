Бої тривають, але Україна вистояла: Зеленський звернувся до українців

Зеленський звернувся до українців / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців. За його словами, бої тривають, але Україна вистояла.

"Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах і районах держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо – країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія", - йдеться у повідомленні.

"Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави та поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум", - додав він.

Зеленський додав, що за Київ велася справжня битва. Ворог застосував все: пакети, винищувачі, безпілотники, артилерію, диверсантів, десант.

"Окупанти б'ють по житлових кварталах з реактивної артилерії, намагаються знищити об'єкти енергетики, у них дуже підла тактика", - зазначив президент.

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Він додав, що український народ вже заслужив членство в Європейському Союзі. За словами Зеленського, це і буде ключовою ознакою підтримки нашої країни.

"Настав час ухвалити остаточне рішення про членство України в Євросоюзі", - зазначив глава держави і додав, що обговорив це питання сьогодні з Шарлем Мішелем, Урсулою фон дер Ляйєн і Еммануелем Макроном.

При цьому антивоєнна коаліція діє - в Україну їде оборонна зброя. Також Україні вдалося досягти підтримки майже всього Європейського Союзу щодо відключення Росії від SWIFT.

"Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення (відключення РФ від SWIFT, - ред.), - сказав Зеленський.

За словами президента, він ухввлив рішення про нагородження званням Героя України посмертно інженера окремого батальйону матроса Віталія Скакуна. Ціною свого життя він підірвав міст і допоміг зупинити просування танкової колони російських окупантів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції. За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде зброя - підтримка від антивоєнної коаліції.