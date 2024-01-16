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Бойові дії на півдні та сході: в Британській розвідці назвали головну ціль Росії

Юрій Берендій
16 січня 2024, 13:23
В Британській розвідці проаналізували хід бойових дій на східному та південному напрямку бойових дій в Україні.
Бойові дії на півдні та сході: в Британській розвідці назвали головну ціль Росії
В британській розвідці оцінили ймовірність захоплення росіянами Авдіївки / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Міністерство оборони Великої Британії проаналізувало спроби Росії оточити Авдіївку та передбачає, що успіхи окупантів у цьому районі є малоймовірними у найближчому майбутньому. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"За останній тиждень ані російські, ані українські війська не зайняли жодної значної території", — йдеться у повідомленні.

В Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що навіть після успішного захоплення Мар'їнки в грудні 2023 року Російська Федерація не змогла використати цей прогрес для продовження наступальних дій ні на захід у напрямку Курахового, ні на південь у напрямку Новомихайлівки.

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За даними британської розвідки, ключовим напрямком дій російських військ залишається Авдіївка в Донецькій області. Однак наразі війська Російської Федерації здобули дуже обмежені територіальні успіхи, понесли значні втрати як у матеріальних ресурсах, так і у живій силі. Селище Степове залишається під контролем України, що забезпечує доступ до маршруту постачання до Авдіївки.

"Спроби Росії ізолювати місто (Авдіївку, — ред.) малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", — вважають в Британії.

Крім того, у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що в Кринках на лівому березі Херсонської області українська морська піхота продовжує утримувати свої позиції, незважаючи на спроби російських сил вибити їх з цього напрямку. За даними розвідки, ймовірно, боротьба за цю територію триватиме й надалі.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом понад трьох місяців український гарнізон утримує свої позиції в Авдіївці, не зважаючи на тиск російських військ. Військовий аналітик Роман Світан вважає цей напрямок дій надзвичайно важливим і підкреслює, що Збройні сили України не планують відступати з Авдіївки, оскільки це може призвести до ще більших втрат.

Після новорічних свят ворог зменшив свою активність, але швидко відновив наступальні дії. Окупанти активно діють неподалік від Степового та намагаються прорвати лінію оборони, щоб прорватись до Авдіївки через промислову зону.

Російська армія готується до відновлення атак поблизу Авдіївки. Як зазначив офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов, не зважаючи на поразку окупантів у битві за місто у 2023 році, вони активно намагаються набрати сили та ресурси для нових спроб штурму.

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війна в Україні британська розвідка
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