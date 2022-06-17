БМП, автомати, шоломи і бронежилети : Словенія передала Україні все, що могла - міністр оборони

Словенія передала Україні партію озброєння / АР, Генштаб ЗСУ

Словенія передала Україні автомати 35 БМП, автомати Калашникова, шоломи і бронежилети. Про це заявив Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець, повідомляє Балканський оглядач.

Поставки зброї в ці дні ще тривають.

Шарець додав, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на даний момент. У майбутньому країна може допомогти у розмінуванні та інструктажі або навчанні українських військ на словенській землі.

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Нагадаємо, раніше представники Пентагону говорили - що відвантажили у військово-транспортний літак на базі в Каліфорнії нову партію потужної зброї - 155-міліметрових буксируваних гаубиць M777.

"Гаубиці є частиною зусиль США поряд з партнерами і союзниками з НАТО для надання Україні додаткових можливостей", – повідомили американські офіцери.

Пізніше керівник Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції сказав, що американська влада готові передати Україні весь масив озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

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