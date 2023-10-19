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Армія РФ активізувалася: у Генштабі назвали 3 "гарячих" напрямки фронту

Альона Вороніна
19 жовтня 2023, 10:31 оновлено 19 жовтня, 10:32
Окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку, і для цього, зокрема, застосовують підтримку авіації. Також ворог активізувався на Мар'їнському напрямку.
Украинские военные
У Генштабі назвали 3 "гарячих" напрямки фронту/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр ім. князя Романа Великого, 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Російська окупаційна армія активізувала свої штурми не тільки у районі Авдіївки та Куп'янська, а й також поблизу Мар'їнки. Українські військові дають відсіч ворогу та продовжують тиснути на загарбників на двох ділянках фронту.

Про це розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що українські військові продовжують проводити штурми південніше від Бахмута Донецької області та закріплюються на рубежах, яких вдалося досягнути. Проте російські загарбники не полишають спроб повернути позиції біля Кліщіївки на Донеччині.

Ситуация на фронте возле Бахмута и Клещиевки
Ситуація на фронті біля Бахмута та Кліщіївки/ скрін deepstatemap.live

Захисники України мають частковий успіх на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у районі на південний захід від села Вербове у Запорізькій області. Також на цьому напрямку українські воїни стримують загарбників східніше від села Мала Токмачка.

відео дня
Ситуация на фронте возле Вербового
Ситуація на фронті біля Вербового/ скрін deepstatemap.live

Ковальов зазначив, що російські окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку на Донеччині, і для цього, зокрема, застосовують підтримку авіації. Також загарбники активізувалися на Мар'їнському напрямку – там українські військові відбили 17 атак ворога.

Ситуация на фронте возле Авдеевки и Марьинки
Ситуація на фронті біля Авдіївки та Мар'їнки/ скрін deepstatemap.live

Запеклі бої також тривають на Куп'янському напрямку – там за добу захисники України відбили 15 ворожих атак. На Лиманському напрямку за добу було відбито 5 атак.

Ситуація в Авдіївці

18 жовтня очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ в районі Авдіївки, але це ще не кінець. Він зазначав, що окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку. Хоча на даний момент у місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Нагадаємо, під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ. Наступ російських військ на північному фасі Авдіївського виступу закінчився для ворога розбитою технікою та двохсотими, кількість яких вимірюється сотнями. Як проаналізували супутникові знімки поля бою OSINT-аналітики спільноти DeepState, на вказаній ділянці ЗС РФ втратили всього 63 одиниці військової техніки.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що окупанти поновили масовані атаки по Авдіївці. Загарбники гатять по школах і позиціях ЗСУ. Також вони б’ють з артилерії та авіації не лише по місту, а й по громадах поряд.

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