Бійці ДПСУ дійшли до кордону з РФ і підняли прапор України в Тополях на Харківщині

Українські захисники зайшли в населений пункт Тополі, який розташований біля кордону з Росією.

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Бійці ДПСУ дійшли до кордону РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/dpsukraine, скріншот

Бійці прикордонної служби з бригади "Сталевий кордон" підняли прапор України в населеному пункті Тополі Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України. При цьому в ДПСУ також показали відповідне відео.

Як уточнюється в повідомленні, українські захисники зайшли в населений пункт Тополі, який розташований біля кордону з Росією в так званій "сірій зоні".

відео дня

"Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі", - додали в ДПСУ.

/ deepstatemap.live

Звернемо увагу, що на Харківщині два населених пункти носять назву Тополі. Одне селище відноситься до Пісківської сільради Дворічанського району і знаходиться в 2-х км від річки Оскіл (Лівий берег). Другий - село в Куп'янському районі - знаходиться на правому березі річки Оскіл.

Дивіться відео - бійці ДПСУ підняли прапор України в Тополях:

/ Скріншот

Що відомо про ситуацію на фронті

Раніше повідомлялося про те, що бійці ДПСУ підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Тополі, що в Харківській області поблизу кордону країни-агресора Росії. Як повідомила Державна прикордонна служба України в Facebook, населені пункти знаходяться на кордоні з РФ в так званій "сірій зоні".

Нагадаємо, що армія України звільнила Урожайне Донецької області. Сили оборони України кілька днів вели бої за населений пункт Урожайне на Бердянському напрямку, де воїни продовжують вести наступальні дії.

За тиждень ЗСУ звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку. схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, йдуть важкі бої.

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