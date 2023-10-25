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РФ атакувала Харківщину і Херсонщину: є загиблі, під завалами залишаються люди

Альона Вороніна
25 жовтня 2023, 09:48
На місці одного з прильотів на Херсонщині триває рятувальна операція, під завалами можуть залишатися мирні мешканці. На Харківщині дві людини загинули.
Авиабомба, разрушенный дом
РФ скинула 13 авіабомб на Херсонщину/ колаж: Главред, фото: "Суспільне", ДСНС України

Російські окупанти ввечері 24 жовтня після 22:00 скинули 13 керованих бомб на Херсонську область.

На місці одного з прильотів під завалами можуть перебувати люди. Там триває рятувальна операція. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"І знову росія пройшлася вогнем по населених пунктах Херсонщини. Цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди", – повідомив Прокудін.

відео дня

Загалом за добу й до сьогоднішнього ранку російські загарбники скинули на Херсонщину 35 керованих авіаційних бомб, а також здійснили ракетний удар та атаку "Шахедом".

"Загалом з 06:00 24.10.2023 по 06:00 25.10.2023 зафіксовано 35 прильотів КАБ (керованих авіаційних бомб – ред.). Був завданий і ракетний удар. Також була атака ударним безпілотником Shahed. Масштаби руйнувань уточнюються", – зазначив голова ОВА.

За добу російські окупанти здійснили 86 обстрілів Херсонщини. Противник випусти 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, а також запускав дрони. По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.

Минулої доби окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю заводу у Бериславському районі. Внаслідок атак загарбників четверо людей були поранені.

Атака окупантів на Харківщину – є загиблі

Російські окупанти ввечері у вівторок, 24 жовтня, атакували також Харківську область. Внаслідок атаки у селі Подоли Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків 57 та 50 років. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, армія рф завдала ударів із артилерії. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено паркан, 2 легкових автомобіля. На місці працюють правоохоронці та фіксують чергові злочини окупанта проти цивільного населення Харківщини", – розповів голова ОВА.

Последствия ракетного удара по Харьковщине
Наслідки ракетного удару по Харківщині/ Telegram Олег Синегубов
Последствия ракетного удара по Харьковщине
Наслідки ракетного удару по Харківщині/ Telegram Олег Синегубов

Атаки РФ по Україні

Ввечері 22 жовтня російські окупанти вдарили по ТЕС. Пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій. Обійшлося без постраждалих, але внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

У ніч на 25 жовтня на Хмельниччині гриміли вибухи. Внаслідок збиття російських повітряних цілей сталося їхнє падіння на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. Наразі по медичну допомогу до лікарні звернулися 16 людей.

Нагадаємо, РФ атакує Україну новими дронами Italmas, котрі легші за Shahed і які важче збити. Окупанти намагаються розширити і диверсифікувати свій арсенал безпілотників, ракет і керованих бомб напередодні осінньо-зимового сезону.

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війна в Україні авіабомба вторгнення Росії Херсонська область
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