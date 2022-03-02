Окупанти обстріляли мирних жителів Ірпеня: зруйновано будинки, прорвано центральну газову магістраль

Ірпінь потрапив під ракетний обстріл / скріншот

У Мережі з'явилося відео з Ірпеня Київської області, який постраждав від бомбардування.

У місті зруйновано житлові будинки, люди ховалися по підвалах. Прорвано центральну газову магістраль.

"Сьомий день війни ... ранок почався з авіаударів ... працюємо над медевакуацією!" - написав директор Ірпінської КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Андрій Левковський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як повідомляв Главред, внаслідок нападу російських військ у Бучі та поблизу міста було пошкоджено важливі об'єкти інфраструктури: резервуари чистої води на вулиці Пушкінській, водопроводи, газопроводи. Зараз є проблеми з водою і енергоживленням.

Крім цього, у більшості жителів міста не працює мобільний зв'язок та інтернет.

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