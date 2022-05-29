Бережуть місця пораненим окупантам: у Криму припинили класти в лікарні цивільних

У Криму інтенсивно проводиться збір донорської крові для поранених російських окупантів.
У російському окупаційному війську значна кількість втрат не лише загиблими, а й пораненими. Через це у загарбників виникають проблеми з тим, де лікувати своїх "трьохсотих".
Щоб звільнити для них ліжкомісця, в лікарнях окупованого Криму припинили прийом цивільних. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених", – йдеться у повідомленні.
Крім цього, російські окупанти змушують місцевих на Кримському півострові здавати донорську кров.
Нагадаємо, раніше Уповноважена з прав людини Людмила Денисова розповіла, що в місцевих лікарнях і санаторіях Криму багато поранених російських військових. При цьому медустанови не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. Тому російські окупанти проводять примусову кампанію донорства крові.
Раніше офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін озвучив думку, що звільнити від російських окупантів Крим можна як військовим, так і дипломатичним шляхом, це цілком реальне завдання.
Читайте також:
- Контролюватимуть руїни: захоплення Сєвєродонецька виснажить армію РФ і не дасть їм вигоди – ISW
- Армія РФ зазнала значних втрат на Півдні і відступила на невигідні рубежі – Генштаб
- "Дружби" не буде: країни ЄС отримали новий проект нафтового ембарго проти Росії