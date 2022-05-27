Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" окупантами

Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" / скріншот

Російські окупанти порушують права людей в окупованому Криму - вони перестали безкоштовно їх лікувати і змушують ставати донорами.

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова розповіла, що їй постійно повідомляють, що в місцевих лікарнях і санаторіях багато поранених російських військових.

За словами Денисової, медичні установи не можуть впоратися з таким навантаженням, катастрофічно не вистачає крові. Тому російські окупанти проводять примусову кампанію донорства крові.

Більш того, для цього медики навіть видають спеціальні накази. Денисова розповіла про такий випадок. Їй стало відомо, що головлікар Сімферопольської центральної районної лікарні видав такий наказ. У документі говориться, що необхідно збільшити запаси крові всіх категорій з розрахунком на 1 500 реципієнтів і призупинити безкоштовне надання медичних послуг.

t.me/denisovaombudsman

У військовому госпіталі Севастополя палати переповнені настільки, що ставлять додаткові ліжка для поранених. У деяких палатах знаходиться близько 40 осіб.

"Щоб поповнити банк крові, окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників в пункти здачі крові. При цьому донором може стати хто-небудь – ніяких медичних документів не потрібно, обстеження не проводиться. Люди, щоб не втратити роботу, змушені ставати донорами", - пише Денисова.

Також вона підкреслила, що подібні дії росіян порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Адже не можна перешкоджати людям отримувати доступ до медичної допомоги.

Зазначимо, що в тимчасово окупованому Криму представник так званої влади запропонував припинити викладання англійської мови у загальноосвітніх школах.

"Спікер Державної Ради Криму" Володимир Константинов вважає, що дітям не потрібна іноземна мова.

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